Oude Hilverda-bakfiets ronkt weer als vanouds

Aalsmeer – Tuinbouwmuseum Historische Tuin is een opvallend museumstuk rijker: een gemotoriseerde bakfiets. Het transportmiddel is afkomstig van het bekende sierteeltbedrijf Hilverda en werd vroeger gebruikt om bloemen naar de veiling te brengen. De bakfiets van het merk Gazelle werd vorig jaar al aan medewerker Dick Maarsen van het museum overgedragen.

Na vele jaren in de opslag was de fiets toe aan een flinke restauratie. Enkele vrijwilligers van de Historische Tuin namen deze klus op zich, waaronder voormalig fietsenhandelaar Daan Spreij. Hij speurde stad en land af op zoek naar de juiste onderdelen om de benzinemotor van Italiaanse makelij (Motori Minarelli) weer aan de praat te krijgen.

Onlangs werd het resultaat gepresenteerd. Jan Hilverda, directeur van Hilverda De Boer, kreeg de eer om de geheel gereviseerde bakfiets te onthullen. Hij wist zich nog te herinneren dat het voertuig in vroeger tijden werd ingezet voor het transport van Forsythia’s naar de bloemenveiling. De bakfiets is ruim vijftig jaar oud en werd in 1980 voor het laatst verzekerd, getuige de nummerplaat. Met gepaste trots nam Jan Hilverda plaats op het museumstuk. Hij complimenteerde de Historische Tuin met het verrichtte werk en maakte bekend dat het bedrijf de restauratiekosten doneert aan het museum. Een mooi gebaar dat de Tuin uiteraard dankbaar in ontvangst neemt.

De historische bakfiets zal in de toekomst regelmatig te zien zijn voor publiek. Het eerste evenement waarin het voertuig een rol krijgt is het Aalsmeer Flower Festival van 17 tot en met 21 juni.

Foto: Onthulling van de gerestaureerde bakfiets. Van links naar rechts: Willem van Weerdenburg (vrijwilliger), Jan Hilverda (directeur Hilverda de Boer), Dick Maarsen (Historische Tuin) en Daan Spreij (vrijwilliger)