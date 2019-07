Oude Deuren Cup: Reünie voor plankzeilers

Aalsmeer – Een ‘reünie voor plankzeilers’ met hun Mistral’s, Windglider’s, Ten Cate’s en Proto’s, oftewel: de Oude Deuren Surf Cup. Op de Westeinderplassen bij Windsurf club Aalsmeer stonden zondag 30 juni in totaal 85 deelnemers aan de start tijdens de 11e internationale Oude Deuren Surf Cup.

Talloze mensen in Nederland zijn nog steeds de trotse eigenaar van een oude windsurfplank uit de jaren zeventig of tachtig. Toen was het plankzeilen mateloos populair. Deze windsurfers van weleer, inmiddels rond de vijftig, gaan weer steeds vaker het water op met hun oude plank nu ze meer tijd hebben en hun kinderen zijn opgegroeid. In Aalsmeer wordt sinds 2009 de Oude Deuren Surf Cup georganiseerd en was destijds een initiatief van Harold en Margreet Elfring, die het tien keer hebben georganiseerd. De organisatie en promotie is eind 2018 overgedragen aan John Butot, die het dit jaar samen met Lucien van Delst en de Windsurf Club Aalsmeer heeft georganiseerd. John heeft er dit jaar een geweldig windsurffeest van gemaakt voor jong en oud. Er waren deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en Italië.

Extra activiteiten

Inmiddels zijn de meesten echte fans geworden van dit super gezellige evenement waarbij er dit jaar veel extra aktiviteiten waren naast de windsurfwedstrijd: Windsurf en SUP lessen, Windsurf simulator, eFoil sessies van kiteboardschool en de hele dag leuke muziek met DJ Minne. Tijdens de barbecue trad John zelf op met zijn band: Johnny en the Surfers. Er komen nog meer Oude Deuren Surf Cups dit jaar in Nederland. Kijk hiervoor op www.oudedeurensurfcup.nl.

Samen 50 jaar windsurfen

John vierde dit jaar zijn 40 jarig windsurf jubileum. Zijn zoon Kevin staat alweer 10 jaar op de plank, dus samen goed voor 50 jaar windsurfen. Kevin was tevens de jongste deelnemer met zijn 18 jaar en werd tweede bij de rookies klasse. John had ook een speciale deelnemer: Age Veldboom. Age is een windsurfer van het eerste uur. In 1972 had hij zijn eerste plank gekocht. Veel mensen dachten toen dat het een soort zeilboot was. In 1979 kreeg John de eerste windsurflessen van Age in Friesland waar Age rond reed met een trailer vol surfplanken. Age heeft in die jaren daarna een complete zeilschool opgericht, later weer verkocht en is nu nog steeds actief.

WK in Italië

Harold en Margreet doen ook elk jaar mee met de de Oude Deuren Surf Cup en dit jaar voor het eerst in een aparte nieuwe eenheidsklasse: Windsurfer LT. “De Windsurfer LT is de ultieme longboard Windsurf eenheidsklasse”, vertelt Harold. “Net zoals in de zeilerij de Laser klasse eigenlijk, daarmee kan je het heel goed vergelijken. We gaan dit jaar met een grote groep in juli naar de wereldkampioenschappen in Torbole in Italië en de Noord-Nederlandse kampioenschappen. Dit jaar zijn we ook het gastland voor de organisatie van de Europeese kampioen Windsurfer LT schappen in oktober in Hoorn.”

Uitslagen: Overall Kampioen Oude Deuren: Martyn van Geemen.

1e DIVII klasse: Peter-Paul Tellier.

1e Windsurfer LT: Dion van Laarhoven.

1e bij de dames: Anita Jansen.

2e bij de dames: Margreet Elfrink.