Optisport neemt Chimpie Champ over

Aalsmeer – Optisport, marktleider op het gebied van Sport & Leisure, heeft per 1 februari Chimpie Champ overgenomen. Chimpie Champ heeft in Oosterhout (Gld) een indoor speelparadijs en in Aalsmeer, aan de Oosteinderweg, een indoor speelparadijs, indoor trampoline park en glowgolf.

Afgelopen weekend heeft Optisport haar handtekening gezet onder de overname van Chimpie Champ. Hiermee krijgt Optisport er twee nieuwe locaties bij, één in Aalsmeer en één in Oosterhout (Gld). Met deze overname vergroot Optisport het aantal Avontura’s van negen naar elf. “Deze overname past mooi in lijn met de groei voor de indoor speelparadijzen die wij voor ogen hebben”, aldus Ramon Ockhuizen, projectmanager bij Optisport.

Trampolinepark en glowgolf

In Aalsmeer neemt Optisport naast het indoor speelparadijs ook het indoor trampolinepark en de glowgolf over. De naam van het speelparadijs zal veranderen naar Avontura en de naam van het trampoline park naar Krazy Kangaroo. Samen met de glowgolf vallen deze activiteiten onder het nieuwe Leisure Center, genaamd Optisport Leisure Center Aalsmeer. De huidige medewerkers worden overgenomen en in de toekomst wordt de locatie omgetoverd naar de stijl van Avontura- en Krazy Kangaroo.

In 80 gemeenten

Optisport is specialist in de exploitatie en het beheer van zwembaden, ijsbanen, sporthallen en multifunctionele sport- en welzijnscentra, maar ook van private voorzieningen als fitnesscentra, indoor speelparadijzen (Avontura) en trampolineparken (Krazy Kangaroo). In de bijna 350 accommodaties verspreid over 80 gemeenten brengen 2.500 Optisport medewerkers jaarlijks 20 miljoen bezoekers in beweging! Kijk voor meer informatie over op: www.optisport.nl