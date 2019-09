Oproep: Getuigen van straatroof gezocht!

Aalsmeer – Even over één uur van zaterdag 7 op zondag 8 september heeft een straatroof plaatsgevonden in de Roerdomplaan. Een 16-jarige jongen was na de vuurwerkshow op weg naar huis toen plots twee jongens achter een bosje vandaan stapten en hem dwongen te stoppen.

De 16-jarige moest afstappen en zijn fiets afgeven. Ook werd hem gevraagd of hij geld bij zich had. Hierbij liet een van de twee daders een mes zien. Vervolgens zijn de straatrovers er vandoor gegaan op zijn fiets. De route ging richting het Surfeiland.

Van de daders is niet veel bekend. Hun lengtes worden geschat op 1.70 en 1.90 meter lang. De meegenomen damesfiets is van het merk Giant en om het zadel zat een rode hoes. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.