Opening wandelroute ‘Vrede en Vrijheid’

De Ronde Venen – Als start van de viering van ‘80 jaar vrijheid in De Ronde Venen’ heeft burgemeester Maarten Divendal maandag 28 april de wandelroute ‘Vrede en Vrijheid’ geopend op de hoek van de Raadhuisstraat/Dorpsstraat in Wilnis. Hij heeft één van de informatieborden van de route onthuld. Deze vertellen over het georganiseerde verzet in de dorpen en het grondgebied van De Ronde Venen. De route is tot stand gekomen met subsidie van de gemeente.

Waarom deze wandelroute? Om te herdenken en om te vieren, op 4 en 5 mei. En om permanent aandacht te geven aan wat het verzet in De Ronde Venen heeft betekend voor de bevrijding. En om – af en toe letterlijk – stil te staan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Over de wandelroute

De landelijke ligging van Wilnis en De Ronde Venen, gelegen tussen twee grote steden, blijkt tijdens de Tweede Wereldoorlog van grote waarde. Voor honderden onderduikers. Ook voor vliegroutes van geallieerde bommenwerpers en wapendroppings. Deze route voert langs plaatsen die herinneren aan deze oorlog en aan het georganiseerde verzet. Waarbij ook in De Ronde Venen Joodse inwoners zijn weggevoerd naar concentratiekampen. Andere inwoners kwamen om als militair, als deelnemers aan het verzet en als gevolg van tegenmaatregelen door de bezetter.

De route kan worden gestart bij meerdere punten. Bij het oorlogsmonument in Mijdrecht, langs het bord met de overval op het voormalige gemeentehuis, via het anjerperk van de veteranen naar het oude spoor. Langs het bord over de wapendroppings naar het Robert Moulton Pad, vernoemd naar de vlieger van de Canadese luchtmacht. Naar Wilnis, het dorp met veel mensen actief in het verzet. Ter hoogte van het voormalige station Wilnis zijn er splitsingen. Naar het noorden richting het monument voor de neergestorte bommenwerper naast de carpoolplaats aan de Mijdrechtse Dwarsweg en naar het zuiden richting het historische dorpshart van Wilnis. Dan verder over het Robert Moultonpad naar Vinkeveen, naar het punt aan de Jan Berkelaarbrug. Dit punt dient tevens als startpunt vanuit de omgekeerde richting. De route is ook te volgen via de website van IZI Travel, met een audiotour.

Werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis zet zich in voor de verbetering van de uitstraling, beleving en leefbaarheid van deze oudste wijk van Wilnis. Met eigen initiatieven, en in samenwerking met gemeente en provincie.

Op de foto: Onthulling door burgemeester Maarten Divendal (rechts) en Rob Evers. Foto: aangeleverd.