Opening Kunstroute door wethouder Alink

Aalsmeer – Zaterdag 21 september opent wethouder Cultuur Wilma Alink de Kunstroute Aalsmeer. Op het gemeentehuis ontving ze de catalogus van de 22e editie van dit evenement. Bestuursleden Ulla Eurich en Gijs van den Haak van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) kwamen persoonlijk langs om haar het eerste exemplaar te overhandigen.

De officiële kick-off van de kunstroute is op zaterdag om 11.00 uur bij Jachthaven Otto (Uiterweg 94, Aalsmeer). Wethouder Alink: “Ik kijk weer erg uit naar de kunstroute, ik vind het ieder jaar een feest om al die werken van kunstenaars uit Aalsmeer, de regio en zelfs het buitenland te kunnen bewonderen. De KCA en de locatiehouders hebben er weer veel tijd en energie in gestoken om deze bijzondere editie tot een succes te maken. De catalogus is ook prachtig geworden.”

Bijzondere editie

Want een bijzondere editie is het. De 22e, op 22 locaties op 21 én 22 september. Wethouder Alink doet haar best zoveel mogelijk plekken te bezoeken. Om 12.30 opent ze ook officieel ‘de Kunstploeg’ aan de Uiterweg 185. Speciaal voor deze locatie heeft de wethouder een eigen foto aangeleverd van haar favoriete plekje in Aalsmeer. “Het is een hele eer en ontzettend leuk dat er iets van mijn hand tussen al die creativiteit hangt”, aldus de wethouder.

Meer dan 70 kunstenaars tonen dit weekend hun werk in Aalsmeer. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, aquarellen, tekeningen, beelden, fotografie, keramiek, sieraden, poëzie en diverse soorten muziek. Meer informatie over de kunstroute is terug te vinden op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Foto: Gijs van den Haak en Ulla Eurich van KCA overhandigen de catalogus aan wethouder Wilma Alink.