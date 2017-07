Open toernooi voor dubbels bij TVK

Kudelstaart – Het open toernooi voor dubbels is bij Tennisvereniging Kudelstaart in volle gang. Het park is volledig omgetoverd in een Hollandse zomer met strandstoeltjes, een caravan en leuke nieuwe namen voor de tennisbanen, geheel volgens het thema.

Het schema vordert, er zijn al heel veel wedstrijden gespeeld en nu gaat het richting de finales.

Het is altijd leuk om te komen kijken, tot en met zondag 30 juli zijn belangstellenden dagelijks van harte welkom op het tenniscomplex aan de Bilderdammerweg.