Open repetitieavond de Turfschippers

Regio – Shanty & zeemanskoor de Turfschippers uit Vinkeveen wil uitbreiden en maakt daarom een repetitietournee langs diverse dorpen uit de Ronde Venen. Zij nodigt daarbij belangstellende uit om een van de repetitieavonden bij te wonen. Ben je een beginnende of ervaren zanger zet je schroom opzij en stap naar binnen ditmaal op donderdag 26 maart om 19.30 uur in de Willesstee in Wilnis.

Shanty & zeemanskoor de Turfschippers is een gezellig en ervaren koor van 31 zangers begeleid door 5 muzikanten die oude maar vooral ‘moderne’ zeemansliedjes ten gehore brengt die door de luisteraars zeer gewaardeerd worden.

Ook zijn belangstellende van buiten de Ronde Venen van harte welkom.