Open repetitie bij The Amstel Gospel Choir

Amstelland – Op dinsdagavond 16 januari houdt The Amstel Gospel Choir een open repetitie in Wijkcentrum Westend in Amstelveen van 20.00 tot 22.30 uur. The Amstel Gospel Choir nodigt vooral mannen én vrouwen tot 50 jaar uit voor deze open repetitie.

Zingen geeft plezier en is éen van de grootste hobby’s in Nederland. The Amstel Gospel Choir is een ambitieus koor en bestaat momenteel uit 21 leden. Het koor staat onder muzikale leiding van Vladimir Pairel en repeteert wekelijks op dinsdagavonden in Wijkcentrum Westend in Amstelveen.

The Amstel Gospel Choir is een koor dat groeit, maar blijft op zoek naar nieuw zangtalent. Swingende gospels maar ook gevoelige ballads staan op het programma deze avond. Een repetitie van The Amstel Gospel Choir staat garant voor swingen, hard werken maar vooral genieten! Aanmelden hiervoor kan op www.amstelgospel.nl

Uiteraard zijn geïnteresseerden altijd welkom om een andere repetitie bij te wonen.