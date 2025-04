Open huis Johannes Hospitium

Wilnis – Voor iedereen die geïnteresseerd is in het vrijwilligerswerk en de zorg in het Johannes Hospitium in Wilnis wordt er op woensdagochtend 9 april open huis gehouden. Het open huis duurt van 10.00 tot 13.00 uur en men is van harte welkom in het buurhuis aan de Vossestaart 2 in Wilnis.

“Wij zijn als organisatie trots op onze vrijwilligers en medewerkers, die iedere dag klaar staan voor onze bewoners en hun naasten”, aldus Johannes Hospitium in Wilnis. “Ze hebben naast de professionele medische zorg ook vaak behoefte aan extra aandacht, en dat is wat onze vrijwilligers kunnen bieden in de vorm van ‘er zijn’. Dat willen we tijdens ons open huis aan belangstellenden laten zien.”

Johannes Hospitium is altijd op zoek naar vrijwilligers, zoals optreden als gastvrouw om de familie en naasten te ontvangen en te verwennen of in de zorg. Hierbij gaat het om de zorg rondom het bed. Tevens is men op zoek naar een PR-vrijwilliger om Johannes Hospitium te ondersteunen in het PR werk.

Er zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om van alles over het hospice te vertellen. Over de criteria voor opname, maar ook over het vrijwilligerswerk. Mocht men die dag verhinderd zijn, dan kan men altijd contact opnemen voor een afspraak, tel: 0297 – 230 290.

Op de foto: Johannes Hospitium De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.