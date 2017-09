Op ontdekking tijdens 20e Kunstroute

Aalsmeer – Met een leuk en goed optreden van danseresjes is zaterdagmorgen de twintigste Kunstroute Aalsmeer geopend bij Jachthaven Otto aan de Uiterweg 94. Vele bezoekers waren op dit startmoment afgekomen. Het was gezellig druk. De regen, het valt trouwens reuze mee, heeft de bezoekers niet weerhouden om dit evenement over te slaan. De Kunstroute is juist voor veel inwoners het moment om op ontdekking te gaan. Allerlei kunstwerken bewonderen en een kijkje krijgen in de ateliers van kunstenaars.

Bij Jachthaven Otto zijn werken van liefst achttien kunstenaars te bewonderen. De variatie is groot: Schilderijen, tekeningen, foto’s, sieraden, beelden en objecten. Andere locaties waar meerdere kunstenaars hun werken tonen zijn de Historische Tuin (11) en de loods van Anneke Harting (8) aan de Uiterweg 123-127.

Ook doen: Naar De Kunstploeg aan de Uiterweg 185 met hier ruim 100 kabouters door inwoners van allerlei leeftijden ‘aangekleed’. Een aanrader is om de Pop-up Art Store te bezoeken op nummer 194 aan de Uiterweg. Hier is het werk te zien van alle deelnemers aan Kunstroute editie twintig.

Iets uit de slinger van het Centrum liggen de grotere locaties bij Jovar kunstencentrum (7) en Tobias Rothe (6), respectievelijk op nummer 230 en 325 aan de Aalsmeerderweg. En voor wie dan toch lekker uit is: Fiets vooral ook naar Sunny Art (6) aan de Hornweg 196d.

In totaal zijn liefst 25 locaties open en zowel de grote als de kleine ateliers zijn het allemaal waard om te bezoeken. Gelukkig kan dit in twee dagen. De Kunstroute, met op diverse locaties ook livemuziek, is zowel zaterdag als zondag ‘open’ van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstrouteaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl