Op ‘jacht’ naar kerstbomen…

Aalsmeer – Het is de tweede week van de kerstvakantie en voor kinderen worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd in de sporthallen en in het zwembad. Een andere leuke bezigheid, vinden veel jongens en meisjes, is het verzamelen van kerstbomen. En hier valt ook nog eens geld mee te verdienen.

De gemeente wil namelijk kinderen stimuleren om kerstbomen op te halen en in te leveren en geeft hier een kleine vergoeding voor. Per ingeleverde boom, met een maximum van tien bomen per keer, wordt 50 eurocent gegeven. De kerstbomen worden versnipperd en tot compost verwerkt.

De kerst is voorbij, oud en nieuw gevierd, dus in de meeste huizen gaat vanaf heden de kerstboom de deur uit. Het moment is aangebroken dat kinderen op ‘jacht’ kunnen gaan. Ze hebben hiervoor ruim een week. Op woensdag 10 januari kunnen op verschillende plaatsen in de diverse wijken oude kerstbomen ingeleverd worden tussen 13.00 en 16.00 uur.

De locaties zijn:

Kudelstaart, Schweitzerstraat (voor de school, op het parkeerterrein)

Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)

Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal)

Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein)

Kerstbomen kunnen ook ingeleverd worden bij de milieustraat in Rijsenhout. Inleveraars krijgen hier ook 50 eurocent per ingeleverde boom met een maximum van tien bomen op woensdag 10 januari tussen 13.00 en 16.00 uur.