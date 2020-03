Ook fietsvrijwilliger worden?

De Ronde Venen – Hou je van fietsen en lijkt het je leuk om een ander ook (opnieuw) te leren fietsen? Meld je dan aan als fietsvrijwilliger. Eind maart start een serie van elf fietslessen voor mensen die het fietsen (opnieuw) willen leren. Deze lessen worden gegeven door een docent van het Verkeerscollege met ondersteuning van vrijwilligers. Naar vrijwilligers wordt nog gezocht.

De lessen – gegeven door een fietsdocent met ondersteuning van vrijwilligers – gaan van start in zowel Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis als Vinkeveen. In elf lessen van elk één uur wordt geoefend met op- en afstappen, remmen en bochten maken. Daarnaast worden de verkeers- en voorrangsregels besproken. Deelnemers wordt geleerd om op eigen kracht te fietsen; de begeleiders houden de deelnemers niet vast.

Training voor fietsvrijwilligers

De lessen worden gegeven door een fietsdocent volgens de methode “Leren trappen in etappen’’. Belangrijk is dat de betrokken vrijwilligers ook goed op de hoogte zijn van deze methode. Daarom wordt voor hen een korte training georganiseerd op donderdag 19 maart. Deze training vindt plaats bij het VerkeersCollege aan de Diamant 6 in Mijdrecht en gaat om 12.45 uur van start. Om 16.00 uur is de training afgelopen en volgt nog een afsluiting met een hapje en een drankje. Aan deze training zijn geen kosten verbonden; het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht.

Aanmelden als fietsvrijwilliger? Annelies de Hoop– a.dehoop@stdb.nl of 0297-230280. Of zelf nieuwsgierig naar de fietslessen? Kom naar de informatiebijeenkomst voor deelnemers op dinsdagavond 10 maart van 19.15 tot 21.00 uur bij het VerkeersCollege aan de Diamant 6 in Mijdrecht. Voor deze startbijeenkomst is geen fiets nodig.