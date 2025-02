Ontwikkelaar woningen De Meijert-zuidwest bekend

Mijdrecht – De aanbesteding van de zuidwestlocatie van het plangebied De Meijert in Mijdrecht is toegekend aan Batenburg Bouw & Ontwikkeling. Dit bedrijf kwam als beste naar voren na een zorgvuldige selectieprocedure waarin kwaliteit, duurzaamheid en innovatie centraal stonden.

In het najaar van 2024 heeft de gemeente De Ronde Venen een aanbesteding uitgeschreven om de woningen in het zuidwestelijk deel van De Meijert te realiseren. Batenburg zal de realisatie van 11 eengezinswoningen en 43 appartementen in diverse afmetingen en verschillende prijsklassen op zich nemen. De woningen en appartementen zijn geschikt voor een brede doelgroep.

Wethouder Maarten van der Greft: “De ontwikkeling van De Meijert is een goede stap in de groei en vernieuwing van Mijdrecht. Wij zijn heel tevreden met de selectie van Batenburg voor dit belangrijke project. Met hun bewezen expertise en ervaring zijn wij ervan overtuigd dat Batenburg een waardevolle bijdrage zal leveren aan de realisatie van onze ambities voor De Meijert. Wij kijken uit naar de samenwerking met Batenburg en naar een succesvolle realisatie van dit mooie project.”

Bij de beoordeling van de tender heeft de gemeente bijzondere aandacht besteed aan kwaliteit en duurzaamheid. Batenburg heeft indruk gemaakt door de uitnodigende architectuur, de aantrekkelijke openbare ruimte en de energiezuinige woningen.

Batenburg Bouw & Ontwikkeling: ”Met veel plezier hebben wij gewerkt aan ons plan dat wij Matchpoint hebben gedoopt. Door het enthousiasme van het team, bestaande uit Zondag, KOW, Witteveen en Bos en de Wijde Blik is er een mooi, natuur inclusief, energiezuinig en circulair plan ontstaan, dat een bijdrage levert aan de buurt op het gebied van extra woningen, ecologie en educatie. Wij kijken vol enthousiasme uit naar het vervolgtraject.”

De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting starten in het najaar van 2025, met een geplande oplevering in het voorjaar van 2027. Gedurende het gehele proces blijft de gemeente in nauw contact met alle betrokken partijen om een transparante en soepele uitvoering te waarborgen.

Meer informatie over dit specifieke deelplan van De Meijert staat op: www.woneninmatchpoint.nl. Informatie over De Meijert in z’n geheel staat op de website van de gemeente.

