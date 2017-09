Ontmoetingscentrum viert jubileum

Aalsmeer – Dinsdag 19 september stroomde gebouw Irene vol met vele gasten voor de voorstelling ‘Alzh..enzo’. Het ontmoetingscentrum bestaat 10 jaar en in het kader van dat jubileum behoorde dit tot één van de feestelijkheden. De gasten waren zeer divers; zorgverleners, zoals de wijkverpleging, verzorgenden van zorgcentrum Aelsmeer, huisartsen en praktijkondersteuners en zeker ook mantelzorgers en mensen die een diagnose dementie hebben. Honderd mensen vulden de zaal.

Kees van der Zwaard vertelde het verhaal van tante Marie en oom Kees. Hij raakte het leed van de partner die mantelzorger wordt. Ook de lappendeken nodigde hem uit tot het vertellen van herinneringen door elk afzonderlijk lapje. Hij roerde eindeloos in een koffie kopje en zong prachtige liedjes.

Hij liet zien wat Alzheimer is en maakte voelbaar om niet meer te kunnen praten. Hij gaf de strijd weer om mensen naar dagbesteding te laten gaan, maar ook de oplossing. Kees van der Zwaard deed het geweldig en het publiek was zeer enthousiast. Na afloop werd er gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

Receptie met livemuziek

De volgende viering is in het vooruitzicht is op zaterdag 30 september. Deze dag begint om 14.00 uur een receptie in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Wethouder Ad Verburg zal de receptie openen en live muziek zal zorgen voor een gezellige sfeer. Belangstellenden welkom.

Bijeenkomsten

Voor partners van mensen met dementie is er op vrijdag 29 september om 10.15 uur een praatbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum en kinderen van mensen met dementie kunnen hier op dinsdag 26 september vanaf 19.30 uur aanschuiven voor een speciale informatiebijeenkomst. Voor informatie en aanmelding kan gebeld worden naar 06- 22468574.