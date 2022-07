Onthulling foto-kunstwerk ‘Happy Stones’

Aalsmeer – Een grote foto van het community kunstwerk ‘Happy Stones’ wordt donderdagavond 7 juli onthuld door burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Anne van Duijn. ‘Happy Stones’ is door een grote groep Aalsmeerders en Kudelstaarters, van jong tot oud, van amateur tot professional gemaakt. Aanleiding was het 888-jarig bestaan van de gemeente in 2021.

Bezoekers aan de Burgerzaal hebben het 7,1 bij 1,2 meter grote kunstwerk een aantal maanden kunnen bewonderen in het raadhuis. Het bestond uit bijna 1200 kleurrijk beschilderde stenen in authentieke Aalsmeerse aardbeienkistjes.

Klein monument

Burgemeester Gido Oude Kotte gaf de steentjes op Bevrijdingsdag 2022 hun symbolische ‘vrijheid’ terug. Vanaf dat moment kon iedere bezoeker van het raadhuis één of meerdere stenen meenemen, ergens achterlaten en zorgen voor een geluksmoment bij een volgende vinder. Dat is waar Happy Stones voor zijn bedoeld. Toch is er in de vorm van de foto een blijvend resultaat, een klein monument voor het 888-jarig bestaan van Aalsmeer.

Onthulling

‘Happy Stones’ is onder begeleiding van De Kunstploeg tot stand gekomen. Het resultaat van hun project is vanaf donderdagavond 7 juli te bewonderen in de burgerzaal. Om 19.45 uur onthullen de burgemeester en de kinderburgemeester, voorafgaand aan de raadsvergadering, het kleine monument. De inloop is vanaf 19.30 uur.