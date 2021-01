Online Open avond Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Op maandag 11 januari 2021 van 19.45 tot 22.00 uur geeft Iris Depassé een interactieve onlinepresentatie over Abstracte Fotografie op de open avond van Fotoworkshop De Ronde Venen. Het is een programma met veel praktijkvoorbeelden en korte filmpjes, afgewisseld met kleine oefeningen om de koppeling naar de praktijk te maken. Abstracte Fotografie is een beetje een ondergeschoven kindje in de fotografie. Er is geen aandacht voor in de reguliere opleidingen. Toch is er een grote groep liefhebbers. Op Facebook is er een internationale groep met maar liefst 30.000 leden. Iris Depassé is oprichter en eigenaar van de Academie voor Abstracte Fotografie. Zij ontwikkelde de eerste en enige onlinecursus over Abstracte Fotografie. Daarnaast verzorgt zij presentaties over dit onderwerp. Zij jureert bij fotowedstrijden en ze stond bij Professional Imaging drie dagen geprogrammeerd op het hoofdpodium om haar verhaal te vertellen.

Woon je in de Ronde Venen en overweeg je om je aan te sluiten bij een fotoclub? Dan is dit misschien een mooie gelegenheid om eens kennis te maken. Geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom op maandag 11 januari. Stuur even een mailtje naar: fotoworkshopdrv@gmail.com. Je ontvangt dan de gegevens om online in te loggen via Zoom. Meer informatie: fotoworkshopdrv.nl (foto : © Iris Depassé)

Fotobijschrift: een abstracte foto