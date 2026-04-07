Onderzoek naar Natuur voor herinrichting rotonde bij Gezondheidscentrum

Uithoorn – Voor de herinrichting van de rotonde bij het Gezondheidscentrum aan de Maximalaan–Faunalaan onderzoekt de gemeente Uithoorn welke bomen, planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Zo kunnen we de werkzaamheden goed voorbereiden en de natuur zo veel mogelijk beschermen.

QuickScan Flora en Fauna

Vooraf laat de gemeente een QuickScan Flora en Fauna uitvoeren. Dit is een eerste onderzoek om te bekijken of er beschermde dier- en plantsoorten in het gebied leven. De QuickScan gebeurt volgens de regels van de Wet natuurbescherming. De resultaten laten zien of aanvullend onderzoek of beschermende maatregelen nodig zijn.

Ook wordt een Boom Effect Analyse (BEA) gemaakt. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen plannen voor de bomen en hoe kunnen deze bomen duurzaam en met optimale functievervulling behouden blijven voor de toekomst?’ Met de BEA wordt duidelijk welke bomen mogelijk worden beïnvloed door de herinrichting van de rotonde en welke maatregelen nodig zijn om ze te beschermen.

Het veldwerk voor beide onderzoeken wordt deze week uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau. De uitkomsten helpen de gemeente om de plannen voor de herinrichting zorgvuldig en verantwoord verder uit te werken.

Rotonde bij het Gezondheidscentrum aan de Maximalaan–Faunalaan. Foto: Gemeente Uithoorn.