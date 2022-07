Onderscheiding voor nieuwe wethouders Kickert en Kuin

Aalsmeer – Tijdens de feestelijke raadsvergadering afgelopen donderdag 30 juni zijn de kersverse wethouders Willem Kikkert (D66) en Dick Kuin (AA) beloond voor hun politieke inzet met een Koninklijke Onderscheiding. Voor aanvang van de officiële installatie van het nieuwe college, naast Kikkert en Kuin mogen Robert van Rijn (VVD) en Bart Kabout (CDA) nog vier jaar aan de slag voor Aalsmeer, werden zij door burgemeester Gido Oude Kotte gevraagd in het midden van de raadzaal plaats te nemen. Het was voor beide heren een complete verrassing. Willem Kikkert is al 12 jaar en 3 maanden actief in de politiek. Dick Kuin doet hier qua politieke inzet een schepje bovenop, liefst 21 jaar en 3 maanden zet hij zich in voor het besturen van Aalsmeer. De versierselen behorende bij de Orde van Oranje Nassau kregen de twee opgespeld door burgemeester Oude Kotte. En natuurlijk werd de onderscheiding bekroond met een mooie bos bloemen.

Onderscheiding voor Willem Kikkert.

Willem Kikkert en Dick Kuin zijn overigens niet de enige twee die al jaren betrokken zijn bij politiek Aalsmeer. Door hun benoeming tot wethouder en de verlenging van vier jaar voor Bart Kabout werden drie nieuwe raadsleden beëdigd. Een daarvan is Gerard Winkels (CDA) en hij legde de eed af voor maar liefst de zevende keer. Voor D66 is Jeffrie van der Tol geïnstalleerd als raadslid en voor Absoluut Aalsmeer (AA) Dirk Biesheuvel. Beiden nieuwelingen in de politiek. Applaus was er ook voor de drie nieuwe commissieleden: Ankie Harte (CDA), Lydia Lucke (AA) en Erik Abbenhues (VVD).

Koninklijke beloning voor Dick Kuin.

Na afloop van de vergadering was er de gelegenheid om in de burgerzaal de nieuwe wethouders en raadsleden te feliciteren. Het officiële gedeelte is achter de rug, nu ‘aan de slag voor Aalsmeer’, aldus de titel van het raadsprogramma 2022-2026.