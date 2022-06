Ondernemers bijgespijkerd op terrein vastgoed

Aalsmeer – In navolging op de geslaagde avond over het onderwerp ‘crypto-currency’ stond afgelopen donderdag 23 juni ‘Vastgoed’ op de agenda van de Businessclub FC Aalsmeer. Onder het dak van het westernstadje ‘Gold Creek’ bij Turf Real Life Gaming op het bedrijventerrein aan de Oosteinderweg 287f had de Businessclub een aantal zeer interessante sprekers uitgenodigd die de kennis van de aanwezigen op tal van fronten wisten bij te spijkeren.

Revitalisering en verkenning

Senior beleidsadviseur Femke van der Zanden van de gemeente Aalsmeer nam de toehoorders mee in de wereld van het plaatselijke gemeentelijke vastgoed. Ze ging dieper in op bedrijventerreinen Greenpark, Schinkelpolder en Hornmeer. Als het om groei gaat, ligt de prioriteit bij de gemeente volgens haar bij bedrijven waar de Aalsmeerse bevolking baat bij heeft en mogen de grote ondernemingen (die meer dan vijf hectare ruimte vragen) Aalsmeer links laten liggen en in het Noordzeegebied op zoek gaan naar een plek. Ook vertelde ze dat de gemeente binnenkort het initiatief neemt voor een revitalisering van bedrijventerrein Hornmeer en dat er een verkenning plaats gaat vinden om in de Schinkelpolder andere bedrijvigheid toe te staan dan sec (glas)tuinbouw.

Betaalbare huurwoningen

Minstens zo interessant was het verhaal over Jij & Wonen waarbij een totaal nieuw concept werd gepresenteerd voor betaalbare, duurzame en maatschappelijk verantwoorde (sociale) huurwoningen voor starters. Twintig jaar op de wachtlijst is tegenwoordig geen uitzondering. Het goede nieuws wat werd gebracht was dat dergelijke woonruimte (43 vierkante meter) in een half jaar gerealiseerd kan worden en dat ook de financiering geen probleem hoeft te zijn. Wat nodig is voor het slagen, is dat gemeenten een locatie aanwijzen waar de woningen neergezet kunnen worden. Gemeente De Ronde Venen prikte een plek achter het zwembad in Mijdrecht. En binnenkort worden ook de eerste exemplaren in Rijsenhout verwacht. Aalsmeer blijkt nog lastig, maar door flink aan de deur te blijven rammelen hoopt de onderneming van onder meer oud-wethouder en -raadslid Tom Verlaan, ook hier voet aan de grond te krijgen.

Monopoly

Over vastgoed als belegging sprak Pieter van Herk namens het bedrijf ConnectInvest. Op originele en prikkelende wijze vertelde hij over de “do’s en don’ts” van zijn tak van sport. Dat het rendement van vastgoedbeleggingen nooit onder de nul grens zakt, dat investeringen in Energie Neutrale Gebouwen de toekomst zijn en dat je kansen om te winnen met Monopoly aanzienlijk stijgen door vooral huizen en geen hotels te kopen. Met zulke stukjes luchtigheid wist de spreker de aandacht vast te houden.

In kaart

Tot slot was er een uitleg van het op Schiphol-Oost gevestigde MYSS, wat een afkorting is van Manage Your Systems. De onderneming helpt haar klanten bij het optimaliseren van vastgoed en facilitaire diensten. Eenvoudig gezegd: zit je als ondernemer op de juiste locatie of kan er nog wat verbeterd worden? De mensen van MYSS brengen de situatie in kaart en begeleiden het proces desgewenst van A naar B(eter) waarbij het duurzaamheids-aspect uiteraard een belangrijk punt is.

Thema ‘Onboarding’

Alle sprekers werden zoals gebruikelijk weer in de bloemetjes gezet waarna het in de zwoele avond tussen de voormalige bloemenkassen gezellig borrelen geblazen was. Naast de biertjes, wijntjes en de bittergarnituur vlogen ook de nieuwtjes over de statafels en werden afspraken gemaakt. Met verse visitekaartjes in de pocket was het voor de Businessclubleden weer een geslaagd event. De volgende Meer voor Ondernemersavond is op donderdag 22 september op de locatie Groenland/Celieplant over het thema ‘Onboarding’ en behoud van personeel. De rest van de agenda voor het komende seizoen zal snel gepubliceerd worden via diverse media en social media.

Foto: Hans van der Linden