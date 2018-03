Onderhoud aquaduct en tunnel N201

Amstelaquaduct

De N201 wordt ter hoogte van het aquaduct over de Amsteldijk in Uithoorn afgesloten van donderdagavond 8 maart van 20.00 uur tot vrijdagochtend 9 maart 05.00 uur. Het verkeer tussen de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196.

Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 9 maart van 19.00 uur tot zaterdagochtend 10 maart 06.00 uur. Als de werkzaamheden uitlopen wordt zaterdagavond 10 maart van 19.00 uur tot zondagochtend 11 maart 6.00 uur als reservenacht gebruikt. Het verkeer op de N201 wordt omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer.

Voor de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel moet de tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de tunnel open blijft voor verkeer, maar een paar keer per jaar wordt de tunnel afgesloten voor de veiligheid.