Onderhoud aan brug over de Waver

Amstelveen – De Jac. C. Keabrug voor fietsers en wandelaars in de Ronde Hoep over de Waver is vanaf 28 mei tijdelijk niet in gebruik.

De werkzaamheden aan de witte houten ophaalbrug bestaan uit groot onderhoud, deels opnieuw conserveren en het herstellen van gebreken die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen. De werkzaamheden gaan vanaf 28 mei 5 à 10 dagen duren. Na de uitvoering van de werkzaamheden gaat de brug weer een aantal jaren mee en zal de zelfbediening eenvoudiger gaan.

Tijdens de werkzaamheden zal de brug afgesloten zijn. Het vriendelijke verzoek aan fietsers en wandelaars om gebruik te maken van de brug op de T-splitsing Waverdijk, 2,5 kilometer verderop. De vaarroute zal toegankelijk blijven met misschien een klein beetje oponthoud maar de route blijft open.

Meer weten over het gebied? www.groengebied-amstelland.nl.