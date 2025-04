Mijdrecht – De jaarlijkse onderdelenmarkt van Midden-Nederland wordt zondag 13 april van 07.00 tot 14.00 uur bij het landbouw- en megani-satiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Van Geijnweg 2 in Mijdrecht. Heerlijk in alle vroegte rondwandelen tijdens de jaarlijkse onderdelenmarkt tussen alle spulletjes en onderdelen snuffelen op zoek naar dat ene onderdeel of een leuke vondst.

Stichting De Historie Herleeft in de Vechtstreek heeft de organisatie van de onderdelenmarkt in handen. Op de onderdelenmarkt worden voorwerpen verhandeld die iets met de historie te maken hebben. Dit varieert van oldtimer tractoronderdelen tot kleding. Maar ook van antieke gebruiksvoorwerpen, documentatie tot diverse voertuigen en gereedschappen. Door de diversiteit van de handelaren en particulieren is het een aantrekkelijke markt met een grote variatie aan goederen.

Tevens is er gelegenheid om met medehobbyisten of oude bekenden een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van de baromzet wordt gedoneerd aan Ons Tweede Huis, vrijwilligers van deze organisatie gaan de donatie gebruiken om tuingereedschap aan te schaffen voor hun nieuwe kruidentuin.

De onderdelenmarkt is gratis en er is volop parkeergelegenheid. Interesse om op deze onderdelenmarkt overtollige onderdelen of voorwerpen te verhandelen: Roel Zeldenrijk, tel. 06 – 5368 3625 of roelzeldenrijk@outlook.com. Meer informatie: www.historie-herleeft.nl.

Op de foto: De Onderdelenmarkt in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.