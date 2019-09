Oceanus start met een plons het zwemseizoen

Aalsmeer – Op vrijdagavond 30 augustus is het nieuwe Oceanus Zwemseizoen gestart met een plons! Diverse zwemonderdelen deden mee aan een avondje Poldersport in De Kwakel.

Er waren maar liefst 60 deelnemers van de afdelingen Waterpolo, Recreatiezwemmen, Wedstrijdzwemmen en Triatlon aanwezig om in een prachtig avondzonnetje in de slootjes van het Poldersporten te plonzen. Dat toont maar weer dat de liefde voor de zwemsport afdelingsoverstijgend is. En wat is er nu leuker dan samen te genieten van deze zwemsport.

Niet voor niets is Oceanus Aalsmeer winnaar geworden van de provincie Noord Holland in de categorie leukste sportclub. Mocht jij ook bij de leukste sportclub van Noord Holland willen horen, kijk dan voor meer informatie op de website www.oceanusaalsmeer.nl.