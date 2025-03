OBS de Pijlstaart viert mijlpaal: 400e leerling

Vinkeveen – Feest op OBS de Pijlstaart. De school heeft haar 400e leerling mogen verwelkomen en dat is Maddie van der Linden van 4 jaar. Maddie is sinds kort gestart in de vijfde onderbouwgroep, een speciale instroomgroep waarin jonge leerlingen vanaf 1 januari rustig hun plek op de basisschool kunnen vinden. Hoewel zij misschien nog moet wennen, is er een ding zeker: ze is meteen onderdeel van een grote, warme schoolfamilie.

Dorpse karakter

Maddie treedt met haar inschrijving namelijk in de voetsporen van haar neefje Cas uit groep 4, haar nicht Nina uit groep 8 en haar tante, juf Miriam, die al jarenlang lesgeeft op OBS de Pijlstaart. Ook andere familieleden hebben hier hun wortels: Tijn (13), Bodhi (13), Fenna (14) en Bloem (17) zijn inmiddels uitgevlogen uit het Pijlstaartnest, maar blijven altijd een band houden met hun oude school. OBS de Pijlstaart, die bekendstaat om haar gemoedelijke sfeer en betrokkenheid, blijft groeien maar behoudt tegelijkertijd haar dorpse karakter.

De instroomgroep waar Maddie in is gestart, groeit de komende maanden verder uit tot een volwaardige onderbouwgroep. De leerlingen draaien mee in het onderbouw curriculum en genieten van alle festiviteiten die de Pijlstaart rijk is; van het paasontbijt tot de jaarlijkse sportdag.

Het toenemend aantal leerlingen zorgt ervoor, dat het maximaal aantal leerlingen dat dit schooljaar kan starten op school nu is bereikt. Ook voor volgend schooljaar is dit het geval.

De groei van de school is natuurlijk goed nieuws. “Het laat zien dat ouders en kinderen zich hier thuis voelen”, aldus directeur Tom Hooghuis. “OBS de Pijlstaart is een openbare school in de breedste zin van het woord: toegankelijk, inclusief en betrokken bij de gemeenschap. Of we nu 100 of 400 leerlingen hebben, dat gevoel blijft en daar werken we hard voor.”

Meer informatie hierover is terug te vinden op www.obs-depijlstaart.nl.

Maddie van der Linden is de 400e leerling van OBS de Pijlstaart. Foto: aangeleverd.