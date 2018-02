2 Nostalgische avonden in De Kwakel

De Kwakel – Stichting De Kwakel Toen & Nu organiseert ook dit jaar weer twee nostalgische avonden in het dorpshuis De Quakel. En opnieuw twee avonden met een identiek programma. De eerste avond is zaterdag 3 maart en de tweede avond wordt gehouden op zaterdag 17 maart.

De aanvang is beide avonden om 19.30 uur. De zaal van Dorpshuis De Quakel gaat open vanaf 18.45 uur. De entreekosten zijn 5 euro per persoon en is inclusief een kopje thee of koffie. Het programma zal een mix zijn van oude films en oude en wat nieuwe foto’s uit de diverse rubrieken van de website www.de-kwakel.com

Kaarten zijn te bestellen bij Dirk Plasmeijer, via de mail: dp@de-kwakel.com of telefonisch via 0297-563335 (tussen 17.30 en 18.30 uur) Vol is vol.

Foto: De Kwakel naar het Binnenhof in Den Haag voor woningen (1977).