Nominatie wijk Stommeer voor gevelgedicht

Aalsmeer – Jaarlijks wordt er een bedrag uitgetrokken door Eigen Haard om een project te kunnen verwezenlijken in woonwijken. De voorwaarden hiervoor zijn dat het een verfraaiing van de buurt moet opleveren en een maatschappelijk belang dient te hebben dat breed gedragen wordt. Samenwerking met verschillende groeperingen binnen de wijk en creatief en cultureel interessant zijn verder van belang.

Wijkraad Stommeer en de bewonerscommissie Stommeer hebben in samenwerking met KCA een plan ingediend om op de flat aan de Ophelialaan/Parklaan een gedicht te plaatsen. Bezoekers van het Seringenpark, wandelaars van het pelgrimspad en fietsers kunnen genieten van een gedicht van de Aalsmeerse dichter John Tesselaar.

Er waren vijf gedichten geselecteerd in de voorrondes. Op 28 mei nodigde Eigen Haard vijf genomineerden uit op de kick-off om het juryrapport te overhandigen. De betrokkenen uit Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer moeten nu hun concept verder uitwerken en vóór 1 augustus indienen om kans te maken op verwezenlijking van hun project.

Medio september zal de winnaar of winnaars bekend gemaakt worden. Het is te hopen dat project Gevelgedicht Stommeer in de prijzen valt en Aalsmeer poëtisch rijker zal worden voor iedereen die even tijd neemt om een mooie tekst te lezen. Wordt vervolgd.