Nominatie Sevens voor beste casino

Aalsmeer – De website Onetime.nl heeft vrijdag 1 september de genomineerde casino’s bekend gemaakt die gaan strijden voor de titel: ‘Beste casino van Nederland 2017’. Nieuw dit jaar is dat naast de publieksjury ook het oordeel van een vakjury meeweegt in de beoordeling. Op dit moment is de vakjury reeds bezig met mystery bezoeken en eind november zal ook de publieksjury haar stem laten horen.

Sinds 2015 organiseert Onetime deze verkiezingen. In dit jaar werd Jack’s Casino Nijmegen-Dukenburg uitgeroepen als winnaar. Een jaar later mocht het casino in Oostzaan-Amsterdam de titel overnemen na een duidelijke overwinning.



De afgelopen jaren werden de winnaars door liefhebbers en bezoekers van de website gekozen. Dit resulteerde in beide jaren tot 15.000 ‘publieksstemmen’. Dit jaar zal er ook een vakjury zijn die op 31 onderdelen het casino zal beoordelen.

De uiteindelijke winnaar zal voortkomen uit een gemiddelde tussen de vakjury en de keuze van het ‘publiek’.

De volgende casino’s, in willekeurige volgorde, zijn genomineerd voor de titel van ‘Beste Casino van Nederland 2017’:

Jack’s Casino Rotterdam Alexandrium

Flamingo Casino Hoorn

Fair Play Casino Rotterdam

Casino ADMIRAL Sluis (naamswijziging van Funtastic Casino Sluis)

The Jagger Casino Spijkenisse

Holland Casino Rotterdam

Sevens Casino Aalsmeer

Merkur Casino Almere

Tot en met 30 november kan er via Onetime.nl gestemd worden.