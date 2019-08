Nog enkele kaarten voor Nostalgische Filmmiddag

Aalsmeer – Komende jaren gaat de Provinciale weg, oftewel de Burgemeester Kasteleinweg, flink op de schop. De weg wordt in het kader van het project Tuinen van Aalsmeer heringericht. De weg moet een brede, lommerrijke laan worden.

De laatste keer deze weg ingrijpend onder handen is genomen, was in 1972. De weg werd verdubbeld naar vier banen. Dit betekende, dat de weg rakelings langs de woningen van de Azaleastraat kwam te lopen. En daar waren de bewoners niet blij mee.

Er werd actie gevoerd. De verbreding van de weg konden ze echter niet tegenhouden, maar de Provincie moest wel concessies doen. Er kwamen geluidsschermen, bomen geplant en er werd een parkje aangelegd.

Hier en Nu, het actualiteitenprogramma van de NCRV, maakte er in het voorjaar van 1972 een reportage van. De film kunt u zien op het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 10 september wordt gehouden in de feesttent op het Praamplein.

Alleen voor de middagvoorstelling zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ze zijn te koop in het Boekhuis in de Zijdstraat en kosten 7,50 euro, inclusief garderobe, koffie/thee met een Aalsmeerse lekkernij vanwege het 25-jarig bestaan van de Feestweek



Foto: Verbreding Burgemeester Kasteleinweg tot aan woningen Azaleastraat (1972).