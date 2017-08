NK honkbal U15: Zilver voor Nederland

Aalsmeer – In het Oostenrijkse Wiener Neustad heeft van 17 tot en met 23 juli het EK honkbal U15 plaatsgevonden. Aan het toernooi deden tien teams mee verdeeld over twee poules. De deelnemende landen aan dit EK waren Duitsland , Frankrijk, Litouwen, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje en Tsjechië. Sinds 2014 heeft Nederland niet meer aan het Europees kampioenschap deelgenomen. De afgelopen twee edities werden gewonnen door Duitsland (2015) en Tsjechië (2016).

De talentvolle Aalsmeerder en voormalig Thamen speler Lucas Vos maakt als pitcher deel uit van de 20 man sterke Oranje selectie.

Na de overwinningen van het Nederlandse U15 team op Oostenrijk, Polen en Rusland kwam pitcher Lucas Vos in de laatste poule wedstrijd in actie tegen de regerend Europees kampioen Tsjechië. Hij wist dat heel overtuigend te doen door het Tsjechische team maar liefst 5 inningen onder controle te houden. Na een speeltijd van twee en een half uur was de 11-6 winst en plaatsing voor de halve finale een feit.

Als ongeslagen poulewinnaar kon Oranje met veel zelfvertrouwen aan de halve finale tegen Frankrijk beginnen. In een uitstekende wedstrijd werd Frankrijk met 6-2 verslagen en plaatste het Nederlands U15 Team zich voor de finale met Duitsland als tegenstander.

In een spannend duel was Duitsland met 2-4 te sterk. Het was de tweede keer sinds 2014 dat de Duitse honkballers de Europese titel opeisten. Met hun plaats in de finale hebben zowel Nederland als Duitsland zich geplaatst voor het U15 wereldkampioenschap van 2018.