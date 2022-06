NinaLynnn en Raoul & The Wisemen in Bacchus

Aalsmeer – Vrijdag 10 juni verzorgen NinaLynn en Raoul & The Wisemen een optreden in cultureel café Bacchus in De Gerberastraat. Aanvang is 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Tickets à 5 euro zijn verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl

NinaLynn is een 23-jarige Americana-pop singer-songwriter geïnspireerd door Emmylou Harris, Taylor Swift, Norah Jones en Eva Cassidy, die luisteraars betovert met hartverwarmende eigen composities en een stem die je tot diep in je ziel raakt. Ze heeft de voorprogramma’s verzorgd voor shows van Tim Grimm, de Molly Tuttle Band en Hugh Moffatt, die allemaal zeer gecharmeerd van haar waren. In februari 2021 is haar eerste album uitgekomen, genaamd ‘Hummingbird’. Dit album is geproduceerd door musicus/producer Janos Koolen die heeft samengewerkt met onder andere Douwe Bob, Frederique Spigt en Sjors van der Panne. Het album stond in maart 2021 op nummer 1 in de Euro Americana Chart. Nina hoopt met haar liedjes mensen bij elkaar te brengen en te zorgen voor een gevoel van verbinding door het schrijven van herkenbare en persoonlijke liedjes.

Raoul & the Wisemen is een Indie popformatie met een warme en heldere sound. De band was te horen op NPO Radio 5 en toerde door Nederland en Slovenië. Raoul & the Wisemen vraagt zich af en onderzoekt: gedachtes in je hoofd, de wereld om je heen, hoe gaan we met elkaar om? In juni komt hun nieuwe single uit. Vrijdag speelt Raoul met zijn gitarist een (semi)akoestische optreden samen met songwriter NinaLynn als onderdeel van hun duo-tour langs huiskamers, tuinen en zelfs een bioboerderij.