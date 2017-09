Nieuwe trainers bij VZOD korfbal

Kudelstaart – Bestuur en TC van de korfbalvereniging VZOD in Kudelstaart zijn trots te melden dat Attie van Kooij de nieuwe hoofdtrainer wordt van de selectie. Na een valse start aan het begin van dit wedstrijdseizoen door het onverwachte vertrek van hoofdtrainer Loef, zal Van Kooij de focus richten op de sportieve doelen voor dit seizoen. Na een zware competitie vorig seizoen wist VZOD zich te handhaven in de tweede klasse. Het tweede en derde team komen beiden uit in de derde klasse.

Attie van Kooij is sinds 2014 trainer bij VZOD; de eerste jaren naast Frits Visser en later Cor Loef en komend seizoen staat hij dus aan het roer. De technische staf bestaat verder uit Gradus van Limpt en Ali Tamriuat.

Gradus van Limpt neemt samen met Van Kooij de seniorenselectie onder zijn hoede.

Ali Tamriuat start dit seizoen bij VZOD als trainer van de juniorenselectie. Ali is afkomstig van GKV (H) en een ambitieuze trainer die de junioren van VZOD zeker zal uitdagen. Binnen GKV is hij trainer en coach geweest binnen de verschillende jeugdlagen van deze vereniging. Ali heeft als junioor gespeeld in het U19-team van Marokko en deelgenomen aan het IKF-toernooi U19 Korfball World Cup.

VZOD heeft er vertrouwen in dat onder leiding van Van Kooij, Van Limpt en Tamriuat de sportieve doelen behaald kunnen worden en wenst hen en de spelers veel succes.

Foto: Jeugdtrainer Ali Tamriuat.