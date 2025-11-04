Nieuwe mediatoren op het Duet

Uithoorn – Het Duet is een Vreedzame School, een basisschool in Uithoorn met een focus op creativiteit en een brede ontwikkeling, wat blijkt uit hun lesaanbod en een veilige omgeving. De school biedt kinderen een plek waar ze niet alleen leren, maar zich ook sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.

De school biedt ook buitenschoolse opvang. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen op het Duet leren wat mediatie is en daarnaast worden ieder schooljaar nieuwe leerlingen opgeleid om de rol van mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.

Er zijn 20 mediatoren op het Duet. Elke schooldag zijn er twee mediatoren die dienst hebben. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Ook op andere momenten gedurende de schooldag zijn ze aanspreekbaar om te helpen. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen met hun conflict op te lossen. Mocht het de kinderen niet lukken het conflict op te lossen, dan worden mediatoren-coaches of leerkrachten ingeschakeld.

Na een scholing en oefenen mogen Ruben, Fien, Amin, Sepp, Eliano, Tianah, Peter en Rayansh zich mediator noemen. Foto: aangeleverd.