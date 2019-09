Nieuwe kunstkast in de Fortbocht

Aalsmeer – De Kudelstaartseweg is sinds kort een prachtige kunstkast, beschilderd door de zussen Betty Kooij en Netty van der Weijden, rijker. Het is een stralende sterrenhemel, maar niet zomaar een sterrenhemel. Het is een beschildering met een diepere laag waarin de tragedie van het leven en toch ook de troost is verwerkt. “Het idee om samen een kunstkast te beschilderen kwam van mijn zus Betty”, vertelt Netty. “Wij zouden het al een jaar geleden doen, maar door omstandigheden ging het niet door. Dit jaar lukte het wel. Het voorstel om er een sterrenhemel van te maken, kwam ook van Betty. Ik was meteen enthousiast omdat sterren voor mij een bijzondere betekenis hebben. Mijn dochter is een aantal jaren geleden overleden en een ster geworden. Zij was de schrijfster van het boekje: ‘Mama wordt een sterretje’. De vallende ster staat voor een wens doen, ieder mens heeft zo zijn eigen wensen en wij gunnen iedereen een wens. Natuurlijk hopen wij dat voor elkeen die wens ook uitkomt.”

Positieve reacties

“Met deze verf werken was een hele ervaring, de verf is taaier dan acryl- of olieverf. Het was een behoorlijke uitdaging. Wij hebben de kast in etappes beschilderd, dat kwam onder andere door de weersomstandigheden en door ziekte. De reacties die wij kregen waren heel positief. Er bleven regelmatig mensen staan om een praatje met ons te maken of om te vertellen dat zij ook wel een kunstkast in hun wijk beschilderd willen zien”, aldus Netty en Betty vult aan: “Bij de uitwerking van de beschildering kwamen de meeste ideeën wat de compositie betreft van Netty.” Beiden zijn blij met het resultaat.

Verrijking voor de wijk

Even voorbij de Fortbocht van de Kudelstaartseweg is er een pareltje bijgekomen, dankzij de zussen Betty en Netty. Initiatiefnemer van het Kunstkasten project Lex Berghuis was ook onder de indruk van het resultaat. Daarnaast ziet hij nog een ander groot voordeel. “De Kunstkasten zijn niet alleen een verrijking voor het straatbeeld, maar ook de verbinding tussen de bewoners onderling is mede door dit project groeiende.”

Janna van Zon