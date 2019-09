Aalsmeer – Er is een nieuwe film gemaakt over de Historische Tuin Aalsmeer. De film brengt het tuinbouwmuseum in beeld door de seizoenen heen.

Ton Offerman toont zijn vakmanschap wederom in deze bijzondere productie. De film wordt gedraaid in de afmijnzaal van het Tuinbouwmuseum. Weer een goede reden om de Historische Tuin snel te bezoeken!

De Historische Tuin Aalsmeer, ingang Praamplein, is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.