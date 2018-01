Nieuwbouw vordert langs Kasteleinweg

Aalsmeer – In het deelgebied Polderzoom komen verschillende nieuwe woonbuurtjes met een dorps karakter. Op basis van het woningbouwprogramma uit de startnotitie van de gemeente Aalsmeer is voor de eerste fase een plan opgesteld dat woningen voorziet in verschillende segmenten.

Aan de zuidzijde van het gebied (tussen de Stommeerkade en het Baanvak, langs de Burgemeester Kasteleinweg aan) worden op dit moment 37 rijwoningen in het goedkope huursegment en 51 appartementen in het sociale huursegment gebouwd.

In samenwerking met WeBuildhomes komen aan de noordzijde van het gebied 24 rijwoningen. De uitstraling en omvang van de woning kan hier door de koper zelf bepaald worden.

Voor iedereen

“In dit bijzondere project worden nieuwe woonbuurtjes gerealiseerd met een dorps karakter. De woonbuurtjes krijgen al steeds meer vorm. Het mooie aan het project is dat er voor iedereen gebouwd wordt, of u nu op zoek bent naar een sociale woning, een starterswoning, een seniorenwoning, een rijwoning, een vrijstaande woning of een half vrijstaande woning”, aldus wethouder Jop Kluis over dit deel van De Tuinen van Aalsmeer