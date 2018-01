Nieuw: Nieuwsbrief voor ondernemers

Aalsmeer – Het recent lanceren van de nieuwe website van de gemeente is door het accountmanagement bedrijven aangegrepen om een nieuwsbrief voor ondernemers te introduceren. Hierin worden specifiek nieuwsitems opgenomen die interessant zijn voor ondernemers in Aalsmeer.

Deze keer staan er nieuwsberichten in over de Zaai Aalsmeer avond bij Celieplant, over Floriworld, over het FIVB Internationaal Beach Volleybal Toernooi en Flower Festival. Ook staan er artikelen in over Duurzame warmte en CO2 voor glastuinbouw in Greenport Aalsmeer in de versnelling rond de Drechtdoorsteek. Verder is er een categorie evenementen met deze keer bijvoorbeeld het Voorelkaar Festival over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Met deze nieuwsbrief bieden we een extra service aan de Aalsmeerse ondernemers. We kunnen ondernemers nog beter op de hoogte houden van ontwikkelingen en evenementen.”

Aanmelden

Als u zich aanmeldt ontvangt u deze nieuwsbrief eens per twee maanden. Inschrijven voor de Ondernemersnieuwsbrief kan via www.aalsmeer.nl/nieuwsbriefondernemen.