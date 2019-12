Nieuw bij Cultuurpunt: Zang, dans en graffiti

Aalsmeer – Het eerste cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer is bijna voorbij. De leerlingen zijn inmiddels beland bij hun eindpresentaties. Afgelopen week is het aanbod voor het tweede blok bekend geworden. Naast de oude vertrouwde cursussen zitten er ook een aantal verrassende nieuwe cursussen tussen. De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend.

Boetseren en media

Cultuurpunt Aalsmeer heeft weer een mooi nieuw aanbod samengesteld. Naast oude vertrouwde cursussen, zoals Ontdek je talent op een instrument en Toetsen en snaren, zitten er ook een paar nieuwe cursussen tussen. Zo kunnen de allerjongsten zich lekker laten gaan bij Kleuterdans of Kidsdance, en is er voor de bovenbouw Junior zang. Schuilt er een echte creatieve vogel in jou, dan is Boetseren of Graffiti vast iets voor jou. En ben jij niet weg te slaan achter YouTube en wil je zelf ook graag leren vloggen? Vind je Instagram te gek en wil je beter leren fotograferen vanuit verschillende perspectieven? Wil je zelf iets uit de 3D printer toveren? Dan is de cursus Nieuwe media geschikt voor jou!

Diverse locaties

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart in de naschoolse tijd. Onder andere in The Beach Aalsmeer, De Oude Veiling, OBS Kudelstaart en De Werkschuit. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en start in de week van 3 februari. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.