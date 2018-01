Nieuw abonnement: ‘Maandje Bieb’

Aalsmeer – Vanaf 2018 verkoopt Bibliotheek Amstelland nieuwe, eigentijdse abonnementen. Je sluit een abonnement niet meer af per jaar, maar per maand. Bovendien kun je kiezen voor een boetevrij abonnement. Op deze manier wil de bibliotheek nog veel meer inwoners kennis laten maken met al het moois dat ze te bieden heeft.

Met een abonnement heb je toegang tot enorme collectie e-books, boeken, luisterboeken, films, muziek en cursussen. Bovendien krijg je altijd 50% korting op het culturele en informatieve programma voor jong en oud. De voorwaarden zijn in 2018 flink veranderd.

Laagdrempelig maandabonnement

“In een snel veranderende tijd wil je misschien niet direct een jaar aan je bibliotheekabonnement vastzitten. Vanaf dit jaar kun je daarom kiezen voor een eenvoudig en aantrekkelijk maandabonnement: Maandje Bieb. Met als bijkomend voordeel dat je gespreid betaalt, nog geen vier euro per maand,” vertelt Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland.

Geen boetes meer

Het maandabonnement is verkrijgbaar in de basisvariant en de zogenaamde Onbezorgd-variant. “Wij horen vaak van klanten dat ze gefrustreerd raken van boetes. Dat snappen we. Soms lukt het gewoon even niet om op tijd je materiaal terug te brengen. We hebben daarom Maandje Bieb Onbezorgd in het leven geroepen, waarmee je geen boetes meer betaalt.”

Bij het boetevrije abonnement hebben klanten nog steeds een uitleentermijn, maar wordt er niet moeilijk gedaan wanneer het boek iets langer thuis blijft. Bang dat de boeken niet meer terugkomen, is Janson niet: “De meeste mensen hebben het morele besef dat wanneer zij iets te lang thuis houden, anderen daar de dupe van zijn. Daar sturen we ook op in onze herinneringsmails. Een klantvriendelijkere motivatie dan een boete, vinden wij. Duurt het echt te lang, dan krijg je de rekening voor vervanging en mag je het boek houden. Bij andere bibliotheken werkt dit goed.”

De Onbezorgd-variant biedt ook andere voordelen, zoals een extra pas voor je partner, meer boeken tegelijk en onbeperkt gebruik van computers in de bibliotheek.

Jeugd = gratis

Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom verhoogt de bibliotheek dit jaar de leeftijd waarop je gratis lid bent naar 17 jaar. Geen drempels om te lezen, te leren en te ontdekken. “Maar,” zegt Janson, “met een gratis lidmaatschap alleen ben je er niet. Onze medewerkers adviseren daarom graag persoonlijk om boeken te vinden die aanspreken. Er is altijd wel een boek dat bij je past. En dat wat leuk is, doe je graag en ga je meer doen. Leesplezier staat bij ons voorop.”

Lid worden kan via www.debibliotheekamstelland.nl of bij één van de vier vestigingen in Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn.