Niels deed het weer: bergen kerstbomen ophalen

Amstelhoek – Voor het derde jaar op rij heeft Niels Eigenhuis (11 jaar) uit de Amstelhoek weer kerstbomen ingezameld.Ondertussen is Niels al een echte bekende geworden in de buurt. Op zijn fiets struinde hij de buurt af om afgedankte kerstbomen op te halen. Veel buurtbewoners sturen eerst even een berichtje en anderen leggen hem op een zichtbare plek neer. 1 ding is zeker, ze liggen niet lang op de openbare weg want Niels is er als de kippen bij. Keurig werd elke boom geteld en na een week stond de teller op 120. Hij krijgt van de gemeente 50 cent per boom, dus Niels heeft toch maar mooi 60 euro verdiend