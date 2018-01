Neva Ensemble treedt op in St.Jan kerk

Kudelstaart – Zaterdag 13 januari komt het Russische Neva Ensemble optreden in de Sint Jan Geboorte kerk aan de Kudelstaartseweg 247. Het concert begint om 15.00 uur. Reeds diverse malen was dit ensemble in deze kerk te horen, zoals de muziekliefhebbers zich wellicht herinneren. Er wordt een grote opkomst verwacht.

Het Ensemble bestaat uit vijf solisten van topniveau, die er met elkaar voor zorgen dat er prachtige muziek ten gehore komt. Zij trekken ieder jaar drie maanden door Nederland om hun prachtige klanken te laten horen.

Voor de pauze trakteert het Ensemble Slavisch-Byzantijnse koorwerken en na de pauze kan geluisterd worden naar Russische folklore.

De toegang is gratis. Na afloop houden de leden van het Ensemble een deurcollecte en is er de mogelijkheid om hun CD te kopen.