Net als toen: Sporters 60-plus stappen weer op de steps 

Uithoorn – Jong geleerd, oud gedaan. Met een steuntje in de rug van de gemeente Uithoorn kunnen deelnemers aan de vitality-trainingen voor 60-plussers (m/v) zich nu ook gaan uitleven op steps. Tien stuks staan te blinken voor gebruik. De steps zijn voor de groep een mooie en welkome toevoeging aan het ruime aanbod van sportieve activiteiten. Afgelopen vrijdag werd al met veel enthousiasme proefgereden, voor velen een feest van herkenning. De sportgroep voor ouderen van circa 60-plus is al enkele weken te gast op het terrein van wielerclub UWTC op De Randhoorn. Elke vrijdag tussen 10 en 11 uur wordt er in de buitenlucht op een ontspannen wijze bewogen. Gestart wordt met een warming-up, daarna kan individueel of in groepsverband gekozen worden voor balspel, fitness, fietsen, stappen of steppen. De deelnemers kunnen ook zelf ideeën inbrengen. Iedereen bepaald zijn of haar keuze en tempo binnen de eigen mogelijkheden.



Vitality sport

De groep is niet gekoppeld aan een vereniging, evenmin wordt contributie geheven. Wel wordt, volgens het idee van vitality sporten, per deelname een euro gevraagd voor onkosten en aanschaf spelmateriaal. Het sport uur wordt afgesloten met een koffie- en theeronde in de kantine van UWTC. Wie zin heeft, kan eerst komen kijken of, beter nog, meteen gezellig meedoen. Meer info geeft bouteranton@gmail.com, tel. 31654333929.

Foto: aangeleverd