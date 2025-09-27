Nest Aziatische hoornaar in Seringenpark geruimd

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 25 september is eindelijk het nest van de Aziatische hoornaar in het Seringenpark geruimd. Het verwijderen was veel later dan eerder was aangegeven. De oorzaak was de enorme drukte bij de ruimers. Dit jaar zijn er al meer dan 4000 nesten gevonden. Toch is dat maar een deel van de nesten in het land. In heel 2024 zijn 3600 nesten gevonden.

Het nest is in zijn geheel uit de boom gezaagd. De ruimers konden met de bak van hun kraan net tussen de takken door manoeuvreren om het nest te bereiken. Het nest is door de Zoekgroep Aziatische hoornaar Kudelstaart -Aalsmeer meegenomen en gaat geprepareerd worden, zodat het voor onderwijs en voorlichtingsdoeleinden kan worden gebruikt. Het was een groot nest, maar klein in verhouding tot het reusachtige nest dat de ruimers donderdagmorgen in de binnenstad van Amsterdam hebben geruimd.

De bekende nesten in Aalsmeer zijn nu allen geruimd, maar vrijwel zeker zitten er meer nesten in de gemeente. Als er in de gemeente Aziatische hoornaar worden gesignaleerd dan wil de Zoekgroep dat graag weten. Stuur dan een app naar Jan Westerhof, 06 22350307. De Zoekgroep gaat dan op zoek naar het nest.

Het snel verwijderen van nesten is nu belangrijk, omdat de 150 tot meer dan 300 jonge koninginnen van een nest nu uitvliegen. Zij beginnen volgend jaar maart met nieuwe nesten Maandagavond, tijdens de vergadering van de Dorpsraad Kudelstaart vertelt de Zoekgroep over haar werkzaamheden. Er zijn dan ook nesten van de Aziatische hoornaar te zien

Foto: Ruiming nest Seringenpark (aangeleverd).