Nest Aziatische hoornaar gespot op Geerland

Kudelstaart – Er is een nest van de Aziatische hoornaar gespot op Geerland. Al langer leefde bij imker Jan Westerhof het vermoeden dat de Aziatische hoornaar een nest aan het bouwen was in Kudelstaart. Door lokpotten op te hangen en het markeren van de gevangen insecten, probeerde Jan de locatie vast te stellen van deze exoot.

Uiteindelijk is zijn moeite na vier weken beloond en kon hij het nest lokaliseren boven in een boom aan het begin van Geerland. Nu moet er een hoogwerker aan te pas komen om het nest ter grootte van een skippybal te verwijderen. Dit is een taak va de Provincie. Dorpsraad Kudelstaart is benieuwd hoeveel tijd dit gaat kosten.

Overigens hoeven de bewoners volgens Jan niet bang te zijn voor de hoornaar. Een eventuele steek van deze insect heeft geen ergere gevolgen dan een steek van een reguliere wesp. Wel wordt gevraagd om alert te blijven, want er kunnen meer nesten zijn.

Foto: Dorpsraad Kudelstaart (aangeleverd).