Nauwelijks vliegtuigen boven Uithoorn en De Kwakel

Terug naar hoe het was, is ondenkbaar

Uithoorn – “We beseffen nu pas wat ons ontnomen is”. Dit citaat staat symbool voor de gevoelens van bewoners van Uithoorn en De Kwakel nu er nauwelijks meer boven de gemeente gevlogen wordt. Niet meer de geluidshinder van vliegtuigen, maar het gefluit van vogels. Van bijna geen rustmomenten naar ongekende stilte en een merkbaar schone lucht.

“We realiseren ons dat Schiphol belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid. Ook onze inwoners willen blijven vliegen om op vakantie te gaan. Maar terug naar hoe het was, is voor Uithoorn ondenkbaar. Genoeg is genoeg was ons standpunt voordat de coronacrisis uitbrak. We zetten toen al in op minder hinder. Wij zijn van mening dat de huidige situatie, hoe afschuwelijk ook, kan helpen een evenwichtige balans tussen Schiphol en de leefomgeving te vinden. Zodat onze inwoners de vogels kunnen blijven horen en die momenten van stilte kunnen blijven ervaren”, aldus burgemeester en wethouders.

“Wij zien de huidige crisis als een keerpunt en tegelijk als een kans voor luchtvaartsector en ministerie om de situatie in Uithoorn blijvend te verbeteren. Onze inwoners kunnen er zeker van zijn dat we daarover blijven meedenken en meepraten met als doel een goede uitkomst voor Uithoorn en De Kwakel. Wij gaan daarom graag als betrokken partners aan tafel om die gezamenlijke toekomst vorm te geven”.