De Ronde Venen – Honderden leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vierden op 19 en 20 maart de Nationale Boomfeestdag in De Ronde Venen. Samen met medewerkers van de buitendienst, wethouders, kinderburgemeesters en vrijwilligers staken zij de handen uit de mouwen. Er werd gesnoeid en geknot en daarmee is ook dit jaar weer bijgedragen aan een gezondere en groenere leefomgeving.

Al sinds 1957 wordt op de derde woensdag van maart de Nationale Boomfeestdag gevierd. De traditie zorgt voor bewustwording voor het belang van een duurzame en groene leefomgeving. Al meer dan 30 jaar viert gemeente De Ronde Venen dit feest samen met NME-centrum De Woudreus.

Verschillende scholen

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van verschillende scholen in de gemeente hebben op 19 en 20 maart weer flink hun best gedaan. Samen met medewerkers van de buitendienst werd er gesnoeid en geknot. Bij een aantal scholen was een wethouder en/of kinderburgemeester aanwezig om af te trappen. Zo waren wethouder Maarten van der Greft (groen) en kinderburgemeester Nina van Kouwen in Wilnis. Zij snoeiden die dag samen de eerste boom langs het wandelpad bij Het Speelwoud.

Daarna konden leerlingen van de Vlinderbos écht van start. Kinderburgemeester Thijs Hoogerdijk was aanwezig bij het snoeien van het Tiny Forest van De Fontein. Er werden ook wilgen geknot. Dit onder andere dankzij leerlingen van CNS Abcoude waarbij wethouder Anja Vijselaar aanwezig was.

Wethouder Maarten van der Greft: “Het is elk jaar weer een feest om leerlingen zo enthousiast bezig te zien. Ze krijgen op deze manier echt iets mee over het belang van planten en bomen en hoe dit bijdraagt aan een groene en gezonde leefomgeving. In De Ronde Venen hebben we een hart voor groen. We doen daarmee een belangrijke investering in onze toekomst.”

Geadopteerd

In de gemeente zijn drie Tiny Forests. Deze zijn in 2020 en 2021 aangelegd en geadopteerd door De Fontein, Twister en De Windroos, en Kidscollege. Scholen kunnen hun leerlingen hier lesgeven en meer leren over de planten die er groeien en de beestjes die er leven. De Tiny Forests zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk om in te spelen en struinen. Tijdens de Boomfeestdag zijn kinderen van een drietal scholen in de Tiny Forests aan de slag gegaan.

Foto: Op de foto de leerlingen, de Spookeys van de Vlinderbos, wethouder Maarten van der Greft, kinderburgemeester Nina van Kouwen en medewerkers buitendienst Eric Loogman en Dennis Hendriks op de Nationale Boomfeestdag in Wilnis. Foto: aangeleverd.