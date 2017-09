Nacht van Neptunus weer groots feest

Vinkeveen – Zaterdag 2 september werd omstreeks negen uur het startsein gegeven voor de Nacht van Neptunus in Vinkeveen. Neptunus deed zijn drietand aan en volgde langzaam zijn route over de Vinkeveense Plassen die zich langzaam meer en meer vulde met boten. Eén van de grote blikvangers was De Walvisch die van verre duidelijk als walvis te herkennen was. Ook was er wat verwarring, er was een Nep-tunus op de plassen. Kon Neptunus het werk niet meer aan of was er een stand-in geregeld? Nee, het waren de jongens van ’t Boertje die als parodie een Nep-tunus hadden gebouwd, een bijna replica van de Neptunusboot. Na gekeerd te zijn in de buurt van Oldenburger ging de stoet op weg naar de starttoren waar Neptunus begon met de prijsuitreiking.

De uitslag: Mooist verlichte vaartuig: 1. Bruin en Kooijman met de ‘Energie’. 2. Isabel, Marijn en Niels met ‘Solar heeft de toekomst net als de jeugd’ en 3. Paul en Petra met een ‘Flamingo hartje’.

Origineelst verlichte vaartuig:

1. Rick van der Hoeven met ‘It’s Me Mario’, oude tijden herleven met het spel figuur Mario Bros

2. ’t Boertje met de ‘Nep- Tunus’, zij hadden stiekem de Neptunus boot nagebouwd en voeren als surrogaat Neptunus achter de echte aan.

3. Bas van Duyvenbode met ‘het Zwanenmeer’, de boot kwam zo uit een scene van het Zwanenmeer en de artiesten stonden geheel in het zwart met Tutu de Zwanendans te dansen.

Actueelste verlichte vaartuig:

1. Erik Klijn en Jaap van Vliet, een vriendengroep die gelukkig weer tijd hadden om hun boot te versieren. ‘De Walvisch’ zag er prachtig uit.

2. Demi Aarsman met ‘de zeilschool’.

3 Sally boot ‘Yushin Maru’.

De aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Oscar van Kouwen en mark Verbruggen met de ‘Led luchtballon’.