N201 twee weekenden dicht voor onderhoud

Regio. In de maand oktober voert de provincie Utrecht over een lengte van ongeveer 350 meter wegwerkzaamheden uit aan één rijstrook op de Provincialeweg (N201) tussen de Demmerikse sluis en de verkeerslichten bij de oprit A2. Het gaat om de weekenden van 16 en 23 oktober. Gedurende die weekenden is de N201 in die richting afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, tussen het kruispunt met de Ingenieur Enschedeweg (N212) en de verkeerslichten bij de oprit A2. Doorgaand verkeer vanuit Uithoorn wordt dan omgeleid via N212 (Wilnis/Woerden), N401 (Kockengen) naar de A2 (Breukelen). De omleidingsroute staat met borden aangegeven en verkeersregelaars worden ingezet om aanwijzingen te geven. Alle panden langs de N201 blijven overigens bereikbaar. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een veilige doorgang. Fietsers kunnen het fietspad blijven gebruiken. Vanaf de A2 richting Vinkeveen zijn er geen beperkingen. Er wordt namelijk slechts gewerkt aan één rijstrook. De rijstrook richting Vinkeveen blijft – met wat beperkingen – dus in gebruik. Die zal wat smaller zijn en de max. snelheid gaat omlaag. Ook kan het zijn dat het verkeer af en toe even kort stilgezet moet worden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om een en ander veilig in goede banen te leiden. De werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdagavond 13 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 16 oktober 05.00 uur en vanaf vrijdagavond 20 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 23 oktober 05.00 uur. De aannemer (Dura Vermeer) werkt het hele weekend door om de klus zo snel mogelijk te klaren waardoor de periode van hinder in verhouding korter is