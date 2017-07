Musical ‘Monsterhit’ op Samen Een

Aalsmeer – Groep 8 van OBS Samen Een heeft dinsdagavond 18 juli afscheid genomen van school met de opvoering van de musical ‘Monsterhit’. Een bijzondere happening voor deze leerlingen die optraden voor hun ouders en voor alle juffen en meesters! Op maandag en dinsdagochtend was de musical al gespeeld voor opa’s en oma’s, andere familieleden en voor alle groepen van school.

De musical werd voortreffelijk gespeeld door iedereen! Een muzikaal verhaal over twee bands die het tegen elkaar opnamen; de monsterband tegen een populaire popgroep. Buurvouw Mekker kwam langs, gemene plannen werden gesmeed, de crew en de fans lieten zich zien en fantastische liedjes werden gezongen. Er is enorm genoten in de zaal.

Na afloop was er een disco en de dag daarna werd dan toch echt OBS Samen Een voor het laatst door de groep acht-ers bezocht. Ze werden op het schoolplein uitgezwaaid door alle andere leerlingen. Veel succes op jullie nieuwe school!