Motorrijder zwaargewond na botsing in Fortbocht

Kudelstaart – Een motor en een personenauto zijn maandag 4 juli omstreeks zeven uur in de avond met elkaar in botsing gekomen op de Kudelstaartseweg. De aanrijding gebeurde ter hoogte van het Fort in de bocht.

De motorrijder is zwaargewond geraakt en is door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een tweede ambulance kwam ter plaatse en heeft de inzittende van de auto nagekeken. Deze persoon hoefde uiteindelijk niet mee.

De schade door het ongeval is enorm. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie zal technisch onderzoek verrichten. De Kudelstaartseweg is daardoor enige tijd afgesloten geweest. De auto en motor zijn door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Fotograaf: VLN Nieuws